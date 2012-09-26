Битрикс + 1С синхронизация (обмен)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Нужен специалист по Битрикс и 1С, для того чтоб настроить выгрузку товаров из 1С на сайт, и получение заказов с сайта в 1С. Работа с инфоблоками и с 1С. Необходимо разобраться со структурой сайта и 1С. Переделать структуру сайта если это необходимо. И донастроить до конца автоматический двусторонний обмен сайта с 1С. Skype: alexandrs_85

13 лет назад
Maxios87
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров