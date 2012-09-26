Битрикс + 1С синхронизация (обмен)

Нужен специалист по Битрикс и 1С, для того чтоб настроить выгрузку товаров из 1С на сайт, и получение заказов с сайта в 1С. Работа с инфоблоками и с 1С. Необходимо разобраться со структурой сайта и 1С. Переделать структуру сайта если это необходимо. И донастроить до конца автоматический двусторонний обмен сайта с 1С. Skype: alexandrs_85