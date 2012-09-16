Расчет длины маршрута

Общая задача:

- Необходимо приложение, позволяющее рассчитывать длину маршрута между двумя и(или) более толчками (адресами) в городе.

Другие условия:

- Приложение НЕ должно использовать API любых картографических сервисов (таких как Yandex или google maps);

- Приложение должно иметь интерфейс (API) для отправки к нему запросов (XML, Json или других);

- операционная система: Windows или -nix

Рассматриваю любые предложения по данному вопросу - наработки, готовые решения.

Дополнительные вопросы (при наличии), пожалуйста, в личные сообщения.