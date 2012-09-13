Необходимо создать монитор USB порта, который работает как служба. порт работает на чтение и при появлении в потоке данных определенного сочетания генерируется событие нажатия левой или правой кнопки мыши. в пользовательском интерфейсе должен быть выбор порта, а так же возможность редактирования последовательности для левой и правой кнопок мыши. Сроки и стоимость предлагайте.