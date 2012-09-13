Есть множество торрент-файлов, в которых указано несколько адресов анонсеров (трекеров). Пиры берутся со всех анонсеров, но всё равно бывают ошибки. Реализовано на PHP в виде scrape-запроса (мультискрейп и обычный скрейп при ошибке). Но толи ...
Монитор USB порта
Необходимо создать монитор USB порта, который работает как служба. порт работает на чтение и при появлении в потоке данных определенного сочетания генерируется событие нажатия левой или правой кнопки мыши. в пользовательском интерфейсе должен быть выбор порта, а так же возможность редактирования последовательности для левой и правой кнопок мыши. Сроки и стоимость предлагайте.
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