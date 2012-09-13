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C/C++ developer
Trebuetsya razrabotchik na C/C++
Specializacia - razrabotka prilojeniy v client-servernoy arhitekture dlya cifrovogo tv (digital television).
Neobhodimy znaniya v oblasti DVB i IPTV a takje MPEG.
Zadachi:
Napisanie prilojeniy dlya servernoy chasti systemy pod linux: naprimer: dvb playout, hbbtv-dsmcc carousel
Napisanie prilojeniy dlya STB.
Podrobnosti pri zaprose
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