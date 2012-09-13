C/C++ developer

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки200 просмотров

Trebuetsya razrabotchik na C/C++

Specializacia - razrabotka prilojeniy v client-servernoy arhitekture dlya cifrovogo tv (digital television).

Neobhodimy znaniya v oblasti DVB i IPTV a takje MPEG.

Zadachi:

Napisanie prilojeniy dlya servernoy chasti systemy pod linux: naprimer: dvb playout, hbbtv-dsmcc carousel

Napisanie prilojeniy dlya STB.

Podrobnosti pri zaprose

Linux
13 лет назад
ak
47 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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