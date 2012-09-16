Доработка интернет-магазина на Drupal

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Для интернет-магазина требуется выполнить различные правки, указанные в ТЗ.

Drupal
13 лет назад
nastya-mcc
Анастасия 
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Получение пиров из DHT

    $500

    Есть множество торрент-файлов, в которых указано несколько адресов анонсеров (трекеров). Пиры берутся со всех анонсеров, но всё равно бывают ошибки. Реализовано на PHP в виде scrape-запроса (мультискрейп и обычный скрейп при ошибке). Но толи ...

    MySQLPHPPython
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расчет длины маршрута

    Общая задача: - Необходимо приложение, позволяющее рассчитывать длину маршрута между двумя и(или) более толчками (адресами) в городе. Другие условия: - Приложение НЕ должно использовать API любых картографических сервисов (таких как ...

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Монитор USB порта

    Необходимо создать монитор USB порта, который работает как служба. порт работает на чтение и при появлении в потоке данных определенного сочетания генерируется событие нажатия левой или правой кнопки мыши. в пользовательском интерфейсе должен быть ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист-разработчик C/C++

    $1300

    Требуется программист-разработчик для написания модуля анализатора трафика протоколов POP3\IMAP. Технические требования: - Отличное знание C/C++, Windows API; - Знание и понимание принципов объектно – ориентированного программирования; ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Инсталятор на Wix

    Надо написать инсталятор на Wix для виндовс 7, 32 и 64 бита, который: 1. Устанавдивает драйвер 2. Отключает восстановление системы 3. Стирает пару файлов 4. Отключает спящий режим ...

    Wix
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется системный администратор

    Требуется специалист, обслуживающий 1с8. Компания находится в Москве, оплата сдельная по тарификации за час - каждый месяц периодические обращения. Периодически надо работать с сотрудниками. Сроки - несколько дней.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реализация протокола ISO-8583

    Необходим специалист, готовый оказать консультацию и дать рабочие примеры взаимодействия с системой SMARTVISTA FRONT END по протоколу ISO-8583. Язык реализации - C# или Java. Крайне желательно, чтобы специалист уже имел опыт работы по ...

    Java
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад