Приложение магазина для Windows 8

Привет,

Есть магазин Spinkle.ru

Для него разрабатывается дизайн под Windows 8, Metro (не десктоп).

По функционалу будет все предельно стандартно:

1. Магазин;

Каталог (фильтры по размеру/цвету/цене) с возможностью оформить заказ.

2. Профиль пользователя.

Информация о заказах, личные данные.

"Нет ТЗ, давай до свидания", - прекрасно вас понимаю :)

Но хочется понять хотя бы порядок цен. За основу можно взять приложение Cbazaar для Windows 8.

В качестве исполнителя хочу увидеть человека, который любит винду, программирование + говорить и объяснять (тема для меня новая). Опыт в данном проекте не критичен вообще.