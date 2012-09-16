Есть множество торрент-файлов, в которых указано несколько адресов анонсеров (трекеров). Пиры берутся со всех анонсеров, но всё равно бывают ошибки. Реализовано на PHP в виде scrape-запроса (мультискрейп и обычный скрейп при ошибке). Но толи ...
Приложение магазина для Windows 8
Привет,
Есть магазин Spinkle.ru
Для него разрабатывается дизайн под Windows 8, Metro (не десктоп).
По функционалу будет все предельно стандартно:
1. Магазин;
Каталог (фильтры по размеру/цвету/цене) с возможностью оформить заказ.
2. Профиль пользователя.
Информация о заказах, личные данные.
"Нет ТЗ, давай до свидания", - прекрасно вас понимаю :)
Но хочется понять хотя бы порядок цен. За основу можно взять приложение Cbazaar для Windows 8.
В качестве исполнителя хочу увидеть человека, который любит винду, программирование + говорить и объяснять (тема для меня новая). Опыт в данном проекте не критичен вообще.
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