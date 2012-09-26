Написать на Ассемблере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка261 просмотр

Если период поступающий на вход RTCC последовательности больше 200мс, выдать кодовую комбинацию 8Fh в порт B. Тактовая частота 4 мГц. Процессор PIC16C5x

Ассемблер
13 лет назад
flex13
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров