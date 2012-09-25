Небольшая программа на C#

Программа устанавливается на ПК под windows (xp,vista,7) и представляет собой аналог прокси-сервера и вести себя должна так же.

Программа получает url и куки на входе, парсит страницы по указанным url и возвращает результат в виде html.

При запуске программа конектится к серверу по заданному адресу и делает запись в базе данных о том что она доступна для работы.

От сервера программа получает 2 типа запросов: обычные url c куками и команды об ошибках (как разделять на ваше усмотрение).

Если сервер не удовлетворяет результат,полученный программой после посещения страницы из задания, сервер посылает команду об ошибке, иконка в трее меняется на красную. Пользователь при этом должен вручную, используя встроенный в программу браузер посетить заданную страницу (из заданий сервера).

При возникновении ошибки, программа должна продолжать работу со следующим адресом, отличным от "ошибочного" не дожидаясь когда пользователь примет меры.

Работа с куками будет описана выбранному исполнителю отдельно.

Программа сворачивается в трей и не должна занимать много системных рессурсов.

Подробности при переписке.

УСЛОВИЯ:

- предоплата по результату предварительной работы