Есть множество торрент-файлов, в которых указано несколько адресов анонсеров (трекеров). Пиры берутся со всех анонсеров, но всё равно бывают ошибки. Реализовано на PHP в виде scrape-запроса (мультискрейп и обычный скрейп при ошибке). Но толи ...
Небольшая программа на C#
Программа устанавливается на ПК под windows (xp,vista,7) и представляет собой аналог прокси-сервера и вести себя должна так же.
Программа получает url и куки на входе, парсит страницы по указанным url и возвращает результат в виде html.
При запуске программа конектится к серверу по заданному адресу и делает запись в базе данных о том что она доступна для работы.
От сервера программа получает 2 типа запросов: обычные url c куками и команды об ошибках (как разделять на ваше усмотрение).
Если сервер не удовлетворяет результат,полученный программой после посещения страницы из задания, сервер посылает команду об ошибке, иконка в трее меняется на красную. Пользователь при этом должен вручную, используя встроенный в программу браузер посетить заданную страницу (из заданий сервера).
При возникновении ошибки, программа должна продолжать работу со следующим адресом, отличным от "ошибочного" не дожидаясь когда пользователь примет меры.
Работа с куками будет описана выбранному исполнителю отдельно.
Программа сворачивается в трей и не должна занимать много системных рессурсов.
Подробности при переписке.
УСЛОВИЯ:
- предоплата по результату предварительной работы
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