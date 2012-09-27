Требуется группа разработчиков

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

Требуется группа разработчиков ПО (серверная часть и два моб. прил на андроиде и ois)

Оплата по контракту.

Android
13 лет назад
lsnikki
Ника 
30 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров