Фото во весь экран

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки170 просмотров

Необходимо сделать показ фотографий и комментарии к ним. Комментарии на PHP программировать не надо. Скрипт записи и отображения уже есть. Надо вставить его в страницу.

Имеется сайт www.photoreporter.ru .

На нем фотоальбомы http://photoreporter.ru/photo/album.php?album=67205435

При клике на фото должна разворачиваться эта фотография во весь экран.

Подробнее смотри здесь:

http://photoreporter.ru/task17/

Использован очень известный скрипт. Его надо доделать или настроить.

PHP
13 лет назад
papex2
Андрей 
59 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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