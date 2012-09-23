Фото во весь экран

Необходимо сделать показ фотографий и комментарии к ним. Комментарии на PHP программировать не надо. Скрипт записи и отображения уже есть. Надо вставить его в страницу.

Имеется сайт www.photoreporter.ru .

На нем фотоальбомы http://photoreporter.ru/photo/album.php?album=67205435

При клике на фото должна разворачиваться эта фотография во весь экран.

Подробнее смотри здесь:

http://photoreporter.ru/task17/

Использован очень известный скрипт. Его надо доделать или настроить.