Доработка имеющегося парсера.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок158 просмотров

Добрый день!

Необходимо доработать парсер, чтобы он удалял товары которых нет в наличии на сайте доноре. Такое было раньше но после неудачной доработки пропало. Причем нужно чтобы при отсутствии товара парсер удалял и картинки товара с сайта.

Спасибо.

13 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zwert2
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$37
1 день
Сергей прекрасно справился с поставленной задачей. Уложился в указанные сроки и быстро разобрался в чужом коде. Действительно очень хороший программист, который способен решить любые вопросы возникающие по ходу проекта. С ним легко работать и никаких сложностей не возникает. Спасибо огромное.
все сделано

Заявки фрилансеров

zwert2
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад