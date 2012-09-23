Имеется скрипт парсера картинок, его закидываешь в корень прописываешь категорию картинок, количество и размер и он парсит, раньше работал всё ок было, а сейчас просто скачивает картинки тёмные без рисунка. Пример скрипта покажу в личку.
Работа с DLEMovie 3
Добрый день уважаемый фрилансеры.
Купил у автора модуль Dlemovie 3 (парсер видео )
Заказал некоторые доработки,дело он начал,но не закончил(на контакты не реагирует,из Вконтакте удалился).Сейчас на сайте перестал работать парсер видео с redtube ,это около 90% наполнения сайта.
Вопрос :
Кто займется доработкой модуля,или хотя бы доделает дело,за автора и решит вопрос с Redtube?
Кто в дальнейшем сможет мне помогать с этим модулем (соответственно за отдельную плату)
О цене договоримся уже лично.
Спасибо за внимание.
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