Работа с DLEMovie 3

Добрый день уважаемый фрилансеры.

Купил у автора модуль Dlemovie 3 (парсер видео )

Заказал некоторые доработки,дело он начал,но не закончил(на контакты не реагирует,из Вконтакте удалился).Сейчас на сайте перестал работать парсер видео с redtube ,это около 90% наполнения сайта.

Вопрос :

Кто займется доработкой модуля,или хотя бы доделает дело,за автора и решит вопрос с Redtube?

Кто в дальнейшем сможет мне помогать с этим модулем (соответственно за отдельную плату)

О цене договоримся уже лично.

Спасибо за внимание.