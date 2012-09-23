Поправить скрипт парсера картинок

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки135 просмотров

Имеется скрипт парсера картинок, его закидываешь в корень прописываешь категорию картинок, количество и размер и он парсит, раньше работал всё ок было, а сейчас просто скачивает картинки тёмные без рисунка. Пример скрипта покажу в личку.

13 лет назад
Solomoni
Кирилл 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, всё быстро и чётко, буду всегда обращаться, проделанной работой доволен. Спасибо с ув. Кирилл Юрьевич.
Остался доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад