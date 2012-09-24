Смс-активация на сайт

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Сделать смс-активацию через номер сотового телефона.

Например, как в одноклассниках.

В заявке сразу указывайте сроки и стоимость работ.

13 лет назад
mischam
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров