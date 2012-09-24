В команду требуется опытный PHP разработчик. Основное направление компании — разработка и поддержка онлайн-игр. Требования к кандидатам: - Опыт разработки от 3х лет ...
Удаленный fulltime для yii-программиста
Ищется опытный удаленный Yii-разработчик для участия в небольшой команде на e-commerce проекте. Он создавался с нуля полгода. Требуется дорабатывать бэкенд и фронтенд для средних размеров Интернет-магазина (10К посетителей в день) - написание различных парсеров, утилит, добавление модулей для crm.
Требования:
Yii
опыт работы с jquery
опыт работы с git (используем гитхаб)
опыт организации функционального и юнит тестирования для yii проектов
умение писать красивый код, придерживаясь принятых на проекте стандартов
самостоятельность (умение предлагать решения)
ответственность (быть онлайн в рабочее время и отвечать)
Человек нужен на длительный срок (от 3-х месяцев, в идеале на постоянку). Первый месяц испытательный, зп – 50К, далее каждый месяц – 80К. Зарплата чистыми на руки. Возможна выплата еженедельно. Все выплаты через WMR.
Занятость 40 часов в неделю. Гибкий график работы - каждую неделю мы оговариваем часы, в которые вы будете работать. Время от недели к неделе можно менять. Но в оговоренные часы нужно строго быть онлайн - обратите особое внимание на это требование, какими бы гениальными вы не были, если это условие не будет соблюдаться, то работать мы вместе не станем.
Что я хочу увидеть:
список предыдущих проектов (не важно на yii или нет);
что из них сделано на yii
каков ваш вклад в каждый проект. Можно без деталей, если у вас есть NDA.
Все вопросы можно в личку или andrey.v.konst. Резюме можно слать на [email protected]
Представителей команд и студий просьба не беспокоить - не тратье свое и мое время. Я буду общаться только с теми, кто непосредственно сам пишет код и ищет работу.
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