Удаленный fulltime для yii-программиста

Ищется опытный удаленный Yii-разработчик для участия в небольшой команде на e-commerce проекте. Он создавался с нуля полгода. Требуется дорабатывать бэкенд и фронтенд для средних размеров Интернет-магазина (10К посетителей в день) - написание различных парсеров, утилит, добавление модулей для crm.

Требования:

Yii

опыт работы с jquery

опыт работы с git (используем гитхаб)

опыт организации функционального и юнит тестирования для yii проектов

умение писать красивый код, придерживаясь принятых на проекте стандартов

самостоятельность (умение предлагать решения)

ответственность (быть онлайн в рабочее время и отвечать)

Человек нужен на длительный срок (от 3-х месяцев, в идеале на постоянку). Первый месяц испытательный, зп – 50К, далее каждый месяц – 80К. Зарплата чистыми на руки. Возможна выплата еженедельно. Все выплаты через WMR.

Занятость 40 часов в неделю. Гибкий график работы - каждую неделю мы оговариваем часы, в которые вы будете работать. Время от недели к неделе можно менять. Но в оговоренные часы нужно строго быть онлайн - обратите особое внимание на это требование, какими бы гениальными вы не были, если это условие не будет соблюдаться, то работать мы вместе не станем.

Что я хочу увидеть:

список предыдущих проектов (не важно на yii или нет);

что из них сделано на yii

каков ваш вклад в каждый проект. Можно без деталей, если у вас есть NDA.

Все вопросы можно в личку или andrey.v.konst. Резюме можно слать на [email protected]

Представителей команд и студий просьба не беспокоить - не тратье свое и мое время. Я буду общаться только с теми, кто непосредственно сам пишет код и ищет работу.