Доработки приложений android и ios

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок396 просмотров

Ищу специалистов/команду, которые возьмут на себя задачу доработки фирменного приложения. Это интернет звонилка.

Требуется: согласовывать ТЗ, трезво оценивать сроки и выполнять работы по доработке.

Оплата по согласованию.

AndroidiOS
5 лет назад
guest_15922111234607
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Заявки фрилансеров

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