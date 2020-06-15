Декстоп версия сайта, переделка OBS + Разработка VR вещания видео

Требуется разработать декстоп приложение на windows и macOS к сайту, для подключения по апи.

Приложение будет иметь возможности существующие на сайте и позволять вести стрим в высоком качестве, так же иметь возможность вещать 2-х поточное видео для VR шлема, которое будет отображаться на самом сайте. Желательно, что бы не делать с 0 поработать с OBS.

Так же обсудим ваши предложения по этому поводу.