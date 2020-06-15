Декстоп версия сайта, переделка OBS + Разработка VR вещания видео

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Закрыт1 заявка522 просмотра

Требуется разработать декстоп приложение на windows и macOS к сайту, для подключения по апи.

Приложение будет иметь возможности существующие на сайте и позволять вести стрим в высоком качестве, так же иметь возможность вещать 2-х поточное видео для VR шлема, которое будет отображаться на самом сайте. Желательно, что бы не делать с 0 поработать с OBS. 

Так же обсудим ваши предложения по этому поводу.

macOS
5 лет назад
Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Артём
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад