Приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок310 просмотров

Требуется разработать приложение Android | Ios под аудио контент с платным доступом.Ищем удобное для пользователей решения. Для начала приложение на 1 раздел с перспективой расширения.

AndroidiOS
5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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