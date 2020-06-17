Интернет магазин + CRM + 4 приложени (ios, Android)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка261 просмотр

Здравствуйте. Ищу программистов. Нужно реализовать крупный проект, состоящий:

  • Интернет-магазин - продажа, грамотное SEO, масштабный по многочисленным городам
  • Своя CRM система - Полный контроль, учет магазинов и приложений, склада, финансовый учет, полная аналитика и контроль всех магазинов франчайзи
  • Приложение для клиентов ios - удобность
  • Приложение для клиентов Android - удобность
  • Приложение для курьеров ios - карта, доставка, свой маршрут
  • Приложение для курьеров Android - карта, доставка, свой маршрут
  • + грамотная настройка сервера со всеми бекапами....
Все должно работать с одного сервера. Примерные используемые языки программирования JS, PHP, scss, css, Laravel, vue JS

Отклики жду как за весь проект в целом и по отдельности за каждый пункт. Пожалуйста пишите развернутые отклики с ценами, сроками как за весь проект, так и за каждый продукт.

Полное ТЗ выбранным исполнителям.

AndroidCSSiOSJavaScriptLaravelPHPSCSSVue.js
5 лет назад
theqewk
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад