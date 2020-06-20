Приложение должно работать с картой гугл или яндекс. Коротко: личный кабинет, по адресу выставляется метка на карте или самостоятельно человек может указать метку на карте.
Редактор milkdrop визуализаций на android
Ищу надежного исполнителя! Android приложение.
Есть движок визуализаций (приложение) переводящий код milkdrop от Winamp в LuaJIT VM, библиотеки закрытые, в них менять ничего не требуется. Движок визуализирует на экране воспроизводимую музыку.
Визуализация подгружается из файла .milk, представляет собой текстовый документ, при изменении определенных параметров в файле, меняется и воспроизводимая визуализация, задача состоит в том чтобы редактировать файл .milk и обновлять нужные параметры на ходу.
Есть готовый дизайн в Figma, страницы дизайна приведены в PDF файле;
Есть тех задание;
Есть конкретное представление каким должен быть продукт;
Есть связь с разработчиком движка, на случай возникновения трудностей.
Оплата частями по факту выполненной работы. Возможна оплата через защищенную сделку
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