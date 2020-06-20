Редактор milkdrop визуализаций на android

Ищу надежного исполнителя! Android приложение.

Есть движок визуализаций (приложение) переводящий код milkdrop от Winamp в LuaJIT VM, библиотеки закрытые, в них менять ничего не требуется. Движок визуализирует на экране воспроизводимую музыку.

Визуализация подгружается из файла .milk, представляет собой текстовый документ, при изменении определенных параметров в файле, меняется и воспроизводимая визуализация, задача состоит в том чтобы редактировать файл .milk и обновлять нужные параметры на ходу.

Есть готовый дизайн в Figma, страницы дизайна приведены в PDF файле;

Есть тех задание;

Есть конкретное представление каким должен быть продукт;

Есть связь с разработчиком движка, на случай возникновения трудностей.

Оплата частями по факту выполненной работы. Возможна оплата через защищенную сделку