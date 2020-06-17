Исправить функцию Online и пару других моментов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки767 просмотров

Есть, рабочий p2p мессенджер с звонками и другими функциями. Есть функция онлайн, но она срабатывает с проблемами, нужно сделать так, что-бы пользователь отражался онлайн сразу при подключении к интернету. Так-же, пару других, более лёгких задач. Бюджет обсуждается.

5 лет назад
TitorWeb
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