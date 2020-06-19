Приложение должно работать с картой гугл или яндекс. Коротко: личный кабинет, по адресу выставляется метка на карте или самостоятельно человек может указать метку на карте.
Сделать мобильное приложение по мобильной версии сайта,подключить плат
Сделать мобильное приложение по мобильной версии сайта flymoney.biz ,подключить платежную систему поддерживающую турецкие лиры и турцию,россию,украину для сайта на wordpress и приложения.
Интересует минимальная цена и максимальное качество.
Можно сделать отдельно приложение с оплатой.
Заявки фрилансеров
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