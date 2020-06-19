Сделать мобильное приложение по мобильной версии сайта,подключить плат

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт13 заявок754 просмотра

Сделать мобильное приложение по мобильной версии сайта flymoney.biz ,подключить платежную систему поддерживающую турецкие лиры и турцию,россию,украину для сайта на wordpress и приложения.

Интересует минимальная цена и максимальное качество.

Можно сделать отдельно приложение с оплатой.

WordPress
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w-creation
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Заявки фрилансеров

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