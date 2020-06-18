Приложение должно работать с картой гугл или яндекс. Коротко: личный кабинет, по адресу выставляется метка на карте или самостоятельно человек может указать метку на карте.
IOS приложение доставки продуктов
Здравствуйте.
Нужно сделать небольшое мобильные приложение для iOS: магазин доставки продуктов.
Будет запущен также сайт нужно будет сделать интеграцию c сайтом по API, backend на laravel +необходимо будет внедрить push уведомления в админку, через админку должны изменятся цены как на сайте так и на приложении.
6 экранов: главная, каталог +карточка, корзина, оформление заказа + подтверждение заказа.
У нас не большой проект и не большой город) хотим начать с простого дальше посмотрим.
Я думаю тут все понятно, детальнее ТЗ обговорю с исполнителем как и с окончательной ценной.
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