IOS приложение доставки продуктов

Здравствуйте.

Нужно сделать небольшое мобильные приложение для iOS: магазин доставки продуктов.

Будет запущен также сайт нужно будет сделать интеграцию c сайтом по API, backend на laravel +необходимо будет внедрить push уведомления в админку, через админку должны изменятся цены как на сайте так и на приложении.

6 экранов: главная, каталог +карточка, корзина, оформление заказа + подтверждение заказа.

У нас не большой проект и не большой город) хотим начать с простого дальше посмотрим.

Я думаю тут все понятно, детальнее ТЗ обговорю с исполнителем как и с окончательной ценной.