Разработка мобильного приложения (frontend)

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Закрыт6 заявок676 просмотров

Что нужно:

 

1.            Запрограммировать клиентскую часть мобильного приложения (frontend)

2.            Подключить мобильное приложение к серверу (совместно с нашими программистами, серверная часть готова)

3.            Подключить платежные системы

4.            Тестирование

5.            Опубликовать приложение в App storeи Play market

6.            Разработать политику продвижения приложения (необязательное условие)

7.            Определить стоимость и сроки каждого этапа работ

 

Ссылка на дизайн-проект мобильного приложения:

https://www.figma.com/file/RwYQanZXyuUOY1HBaPCuqc/HR-Dream-iOS-MVP?node-id=0%3A1 

 

Задание для профессионалов. Работать нужно будет совместно с нашими программистами.

 

При выборе исполнителя будут учитываться: 

 

-практический опыт (портфолио)

-уровень профессионализма (на основе собеседования)

-срок разработки в часах

- стоимость разработки 

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