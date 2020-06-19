Android приложение на Phone GAP/Apache Cordova

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки443 просмотра

Требуется разработка мобильных приложений под Android на Phone GAP/ Apache Cordova.

Тематика под приложение: пазл (нужно простое приложение – пазл для одной картинки с возможностью выбирать количество элементов в пазле).

Если у вас уже есть готовые наработки и опыт в разработке подобных проектов – это будет огромным преимуществом.

Ассеты/Графику предоставлю.

по необходимости предоставлю доступ к РДП.

Подробное ТЗ скину заинтересованному кандидату.

Ищу адекватного исполнителя, с желанием работать на постоянной основе.

Гарантирую своевременную оплату, возможно работа через безопасную сделку.

AndroidApache
5 лет назад
VorobeyIA
Иван 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Никита
 
33 года
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5 лет назад