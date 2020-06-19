Доработка мобильного приложения на cordova

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Закрыт2 заявки480 просмотров

Доработка мобильного приложения на cordova

5 лет назад
guest_15925686626553
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад