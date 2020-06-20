Сделать мобильное приложение по мобильной версии сайта flymoney.biz ,подключить платежную систему поддерживающую турецкие лиры и турцию,россию,украину для сайта на wordpress и приложения. Интересует минимальная цена и максимальное качество. Можно сделать отдельно приложение с оплатой.
Разработка интернет сайта на wordpres + приложения IOS и Android
Всем доброгодня.
Задача 1 - разработка интернет сайта
Система управлении – вордпресс
База разработки – готовая тема
Виды необходимых работ
1. Корректировка верстки страниц наоснове блоков темы
2. Верстка личного кабинета
3. Доработка админки темы под задачипроекта (если потребуется)
4. Настройка админ панели (требование – максимальноеудобство администрирования)
Ссылка на ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1Xu5P4GgzNFYcT-frMt1PAic-TF1myxkCE3FPwnJL0Qs/edit?usp=sharing
Тема
https://bonvoyage.qodeinteractive.com/landing/
Ссылку надизайн в фигме открою по запросу (прислать почту)
Призаинтересованности ожидаю детальную оценку в деньгах и сроках
Задача 2 – разработкамобильных приложений на базе сайта
Это задачаследующего этапа.
Ожидаюпредварительную оценку в деньгах и сроках
Предпочтенияразработчикам, принимающим безналичную оплату.
Заявки фрилансеров
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