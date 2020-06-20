Разработка интернет сайта на wordpres + приложения IOS и Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок559 просмотров

Всем доброгодня.

Задача 1 - разработка интернет сайта

Система управлении – вордпресс

База разработки – готовая тема

Виды необходимых работ

1.      Корректировка верстки страниц наоснове блоков темы

2.      Верстка личного кабинета

3.      Доработка админки темы под задачипроекта (если потребуется)

4.      Настройка админ панели (требование – максимальноеудобство администрирования)

Ссылка на ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1Xu5P4GgzNFYcT-frMt1PAic-TF1myxkCE3FPwnJL0Qs/edit?usp=sharing

Тема

https://bonvoyage.qodeinteractive.com/landing/

Ссылку надизайн в фигме открою по запросу (прислать почту)

Призаинтересованности ожидаю детальную оценку в деньгах и сроках

 

Задача 2 – разработкамобильных приложений на базе сайта

Это задачаследующего этапа.

Ожидаюпредварительную оценку в деньгах и сроках

 

Предпочтенияразработчикам, принимающим безналичную оплату.

AndroidFigmaiOSWordPress
5 лет назад
sergeisnegoff
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