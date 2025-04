Android версия мобильного приложения

Есть простое приложение под iOS без особых элементов дизайна. Нужно сделать Андроид версию.Приложение доступно на сайте voleg.appУбедите меня что надо писать на котлине :)скринов всего 3, из них 1 эта форма с емаил и текстом.

Использование готовых популярных библиотек приветсвтуется!

Основные аспекты

- Pagination- Async image loading in image views- Preload images and chache them тут есть библиотека готовая на гитхабе- In text cell, if text is more than 150 symbols set font to 14, else font 30- show loader on first ever load of the screen лоадер тоже готовая библиотека на гитхабе