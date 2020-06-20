Всем доброгодня. Задача 1 - разработка интернет сайта Система управлении – вордпресс База разработки – готовая тема Виды необходимых работ 1. Корректировка верстки страниц наоснове блоков темы 2. ...
Android версия мобильного приложения
Есть простое приложение под iOS без особых элементов дизайна. Нужно сделать Андроид версию.Приложение доступно на сайте voleg.appУбедите меня что надо писать на котлине :)скринов всего 3, из них 1 эта форма с емаил и текстом.
Использование готовых популярных библиотек приветсвтуется!
Основные аспекты
- Pagination- Async image loading in image views- Preload images and chache them тут есть библиотека готовая на гитхабе- In text cell, if text is more than 150 symbols set font to 14, else font 30- show loader on first ever load of the screen лоадер тоже готовая библиотека на гитхабе
Заявки фрилансеров
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