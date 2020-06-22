Мобильное приложение для расчёта размера изделия.

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Закрыт11 заявок416 просмотров

Приложение предназначено для подбора параметров изделия по введённым пользователем данным. Для подбора изделия используется формула расчёта площади тела человека и таблица соотношения расчётной площади к типоразмеру изделия. Сходное по функционалу приложение: https://apps.apple.com/ru/app/cardio-valve/id516325480.

Основные требования к приложению:

·          Приложение должно функционировать на мобильных платформах: IOS и Android;

·          Приложение должно иметь возможность накапливать полученные результаты в локальном хранилище;

·          Приложение должно предусматривать возможность регистрации пользователей через некоторые социальные сети и логин+пароль;

·          Приложение должно предоставлять возможность Заказчику вносить изменения в перечень предлагаемых продуктов (способ обговаривается с разработчиком);

·          Пользовательский интерфейс должен быть лаконичен, интуитивно понятен и выполнен в фирменных цветах Заказчика;

·          Приложение должно обеспечивать корректность проводимых расчётов;

·          Приложение должно поддерживать возможность экспорта данных в pdf;

·          Приложение должно обеспечивать разработчику возможность расширения имеющихся функций и добавления новых;

·          Приложение должно содержать возможность обратной связи с Заказчиком.

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