Совершить регистрацию sip-аккаунта на устройстве iPhone.

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Закрыт1 заявка265 просмотров

В мобильном приложении на IOS необходимо реализовать поступление звонков с домофона на мобильные устройства, с поддержкой видео. Соединение устанавливается путём подключения библиотеки linphone (https://github.com/BelledonneCommunications/linphone-iphone) через pod install. Ошибка возникает на этапе регистрации устройства. Необходимо найти причину возникновения ошибки и устранить ее. 

iOS
5 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
65 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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