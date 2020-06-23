Ищем программиста для создания приложения

Ищем программиста, который создаст приложение. Тематика приложения: заказ еды в ресторане.

Похожее на это приложение: bonee.net/index-ru.html, которое будет работать либо на Интернет, iOS и Android или просто Интернет, с возможностью расширения до iOS и Android позже.

Компоновка может быть немного другой и более простой/минималистичный.

Например, как этот: finedinemenu.com