Нам необходимо разработать фирменный стиль (логотип и т.п.), а затем дизайн сайта и приложения (IOS, Android) для благотворительного проекта – интернет-агрегатора и службы доставки продуктов питания и сопутствующих товаров по России.
Ищем программиста для создания приложения
Ищем программиста, который создаст приложение. Тематика приложения: заказ еды в ресторане.
Похожее на это приложение: bonee.net/index-ru.html, которое будет работать либо на Интернет, iOS и Android или просто Интернет, с возможностью расширения до iOS и Android позже.
Компоновка может быть немного другой и более простой/минималистичный.
Например, как этот: finedinemenu.com
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