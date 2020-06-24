Программа для снятия скриншотов на устройствах iOS

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- Суть программы: программа работает на мобильном iOS устройстве в фоновом режиме, снимает 

скриншот раз в секунду и отправляет скриншот на указанный сервер

- Программа работает в фоновом режиме. Пользователь мобильного устройства имеет возможность 

запускать и использовать другие приложения. Программа продолжает снимать скриншоты и 

отправлять их на сервер

- В программе есть возможность задать конфиг параметры. Достаточно минималистичного интерфейса 

задания параметров. Например, запись параметров в текстовый файл подойдет. Сами параметры 

указаны ниже

- Программа снимает и отправляет скриншоты без потери качества, например, в формате png

- Программа устанавливает соединение с указанным сервером через сокет и восстанавливает 

соединение, если оно разорвалось. Возможно, для этого потребуется организовать обмен ping 

сообщениями между программой и сервером

- Программа работает на всех актуальных мобильных устройствах iOS: iPhone и iPad

- Программа доступна из AppStore. Либо есть другой простой способ установить ее

- Для информации. Уже существуют похожие программы, которые отправляют видео (не скриншоты). 

Например https://apps.apple.com/us/app/du-recorder-screen-recorder/id1295647284

Конфиг параметры:

host - ip сервера, куда отправлять картинки

port - порт на сервере, в который отправлять картинки

period - время в миллисекундах между взятием скриншотов

apps - список приложений, для которых программа снимает скриншоты

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