Приложение на angular

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Закрыт6 заявок322 просмотра

Нужно сделать небольшое приложение на angular, все подробности в личку.

Angular
5 лет назад
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