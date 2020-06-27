Настроить отправку событий в Facebook из приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка676 просмотров

Вводная:

Есть приложение внутри приложения открывается webview, когда пользователь скачивает приложение по диплинке из фейсбука ему открывается  ссылка в webview, после чего совершается конверсия на лендинге, необходимо что бы эти конверсии передавались обратно в фейсбук. Для отправки конверсии используем тркер Кейтаро 

5 лет назад
Sergey_ads
Сергей 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад