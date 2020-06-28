Вводная: Есть приложение внутри приложения открывается webview, когда пользователь скачивает приложение по диплинке из фейсбука ему открывается ссылка в webview, после чего совершается конверсия на лендинге, необходимо что бы эти конверсии передавались обратно в фейсбук. ...
Настройка мобильной аналитики для ecommerce приложения
Нужно подобрать инструмент под задачи. Настроить аналитику вместе с разработчкиками
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