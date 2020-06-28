Настройка мобильной аналитики для ecommerce приложения

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка529 просмотров

Нужно подобрать инструмент под задачи. Настроить аналитику вместе с разработчкиками

5 лет назад
saidxxx
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад