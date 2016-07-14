Ищем дизайнера работающего со всеми форматами в instagram: коллажи, бумеранги, карусели. Можно и начинающий, но креативный и с хорошим вкусом . Примеры того, что нравится- ниже. https://instagram.com/p/BT8OzSTAWQp/ https://www.instagram.com/p/BSLGpnZANkB/ https://www.instagram.com/p/BRqTMHLA_Pf/ https://instagram.com/p/BOXYL-RhISv/ https://instagram.com/p/BOFwyKWBarx/ https://www.instagram.com/p/BT_qiKhAxKF/ https://www.instagram.com/p/BTCbL6ug3iv/ https://www.instagram.com/p/BSMZexWgXpe/ https://www.instagram.com/p/BR9ESJwALHs/ ...