saidxxx

Дмитрий saidxxx

 
48 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сьемка и монтаж коротких видео для товаров вайлдбериз

    Сценарий, съемка, монтаж. 10 видео. Хрон 30 секунд. Товар отправим через вайлдбериз. В отклике просьба показывать примеры и оценить бюджет.  Пример [url=https://by.wildberries.ru/catalog/13276435/detail.aspx?targetUrl=ES]https://by.wildberries.ru/catalog/13276435/detail.aspx?targetUrl=ES[/url]

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Описание it продукта

    1) Провести скайп интервью, заполнить бриф  2) Написать структурированный описание  для it продукта Обязательно опыт в подобной тематике

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит таргетированной рекламы

    $35

    Проект begu.by.  Локация – 1-2 километра Требуется аудит рекламных кампаний в РСЯ, VK, Facebook (Inst) сделаных нашим таргетологом Свежий взгляд в формате скайпкола опытного специалиста 1-2 часа. Оплата  почасовая. Бюджет обсуждаем Преимущественно будем рассматривать спецов с опытом работы с ...

    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Креативы для инстаграмм и рся

    Ищем дизайнера работающего со всеми форматами в instagram: коллажи, бумеранги, карусели. Можно и начинающий, но креативный и с хорошим вкусом .  Примеры того, что нравится- ниже. https://instagram.com/p/BT8OzSTAWQp/ https://www.instagram.com/p/BSLGpnZANkB/ https://www.instagram.com/p/BRqTMHLA_Pf/ https://instagram.com/p/BOXYL-RhISv/ https://instagram.com/p/BOFwyKWBarx/ https://www.instagram.com/p/BT_qiKhAxKF/ https://www.instagram.com/p/BTCbL6ug3iv/ https://www.instagram.com/p/BSMZexWgXpe/ https://www.instagram.com/p/BR9ESJwALHs/ ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать упаковку продукта

    Требуется сделать яркую запоминающуюся упаковку  продукта для похудения Отразить липосакцию жира в графике Варианты трисовал штатный дизайнер - не подходят http://prntscr.com/bfsa0j  - невнятно,  ванильно http://prntscr.com/bfubav  - ноу коментс Что можно сделать:http://prntscr.com/bep0dg ветром сносит листики (жир) с талииhttp://prntscr.com/bep2im вариант с бабочкамиhttp://prntscr.com/bep32a ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад