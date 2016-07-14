Сценарий, съемка, монтаж. 10 видео. Хрон 30 секунд. Товар отправим через вайлдбериз. В отклике просьба показывать примеры и оценить бюджет. Пример [url=https://by.wildberries.ru/catalog/13276435/detail.aspx?targetUrl=ES]https://by.wildberries.ru/catalog/13276435/detail.aspx?targetUrl=ES[/url]
- Видеомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад
1) Провести скайп интервью, заполнить бриф 2) Написать структурированный описание для it продукта Обязательно опыт в подобной тематикеКопирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $35
Проект begu.by. Локация – 1-2 километра Требуется аудит рекламных кампаний в РСЯ, VK, Facebook (Inst) сделаных нашим таргетологом Свежий взгляд в формате скайпкола опытного специалиста 1-2 часа. Оплата почасовая. Бюджет обсуждаем Преимущественно будем рассматривать спецов с опытом работы с ...Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем дизайнера работающего со всеми форматами в instagram: коллажи, бумеранги, карусели. Можно и начинающий, но креативный и с хорошим вкусом . Примеры того, что нравится- ниже. https://instagram.com/p/BT8OzSTAWQp/ https://www.instagram.com/p/BSLGpnZANkB/ https://www.instagram.com/p/BRqTMHLA_Pf/ https://instagram.com/p/BOXYL-RhISv/ https://instagram.com/p/BOFwyKWBarx/ https://www.instagram.com/p/BT_qiKhAxKF/ https://www.instagram.com/p/BTCbL6ug3iv/ https://www.instagram.com/p/BSMZexWgXpe/ https://www.instagram.com/p/BR9ESJwALHs/ ...Баннеры17 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Нужно подобрать инструмент под задачи. Настроить аналитику вместе с разработчкикамиМобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется переупаковать дизайн пачки подгузников для маркетплейсов. Подробности в переписке.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется сделать яркую запоминающуюся упаковку продукта для похудения Отразить липосакцию жира в графике Варианты трисовал штатный дизайнер - не подходят http://prntscr.com/bfsa0j - невнятно, ванильно http://prntscr.com/bfubav - ноу коментс Что можно сделать:http://prntscr.com/bep0dg ветром сносит листики (жир) с талииhttp://prntscr.com/bep2im вариант с бабочкамиhttp://prntscr.com/bep32a ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт7 лет назад