Есть исходники программы, которая берет строки из Google Table, конвертирует их в письмо и отправляет по заданному адресу. Вся информация есть в строках + HTML (CSS) писем мы предоставим. Требуется ЛИБО переписать с 0 ...
[Android] Лаунчер&Загрузчи к нашего приложения и его файлов (Java+Kotl
Требуется написать лаунчер-загрузчик нашего приложения и его файлов с системой обновления apk и файлов игры.
От нас:
- Чёткое Т3;
- Готовый API;
- Готовый макет;
- Своевременная оплата;
От вас требуется:
- Большой опыт работы с frontend и backend;
- Умение качественно сделать верстку на любое разрешение экрана смартфона и планшета;
- Умение сделать качественную загрузку файлов в фоне, устройчивую к пропаже соединения или закрытия приложения, возможность возобновления скачивания;
- Хорошее портфолио;
- Быстрые сроки выполнения работы;
За дополнительной информацией пишите в ЛС. Предоставлю ТЗ и макет, обговорим сроки и условия работы
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