[Android] Лаунчер&Загрузчи к нашего приложения и его файлов (Java+Kotl

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Закрыт2 заявки485 просмотров

Требуется написать лаунчер-загрузчик нашего приложения и его файлов с системой обновления apk и файлов игры.

От нас:

- Чёткое Т3;

- Готовый API;

- Готовый макет;

- Своевременная оплата;

От вас требуется:

- Большой опыт работы с frontend и backend;

- Умение качественно сделать верстку на любое разрешение экрана смартфона и планшета;

- Умение сделать качественную загрузку файлов в фоне, устройчивую к пропаже соединения или закрытия приложения, возможность возобновления скачивания;

- Хорошее портфолио;

- Быстрые сроки выполнения работы;

За дополнительной информацией пишите в ЛС. Предоставлю ТЗ и макет, обговорим сроки и условия работы

AndroidJava
5 лет назад
guest_15934111709085
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