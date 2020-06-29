Приложение парсер whatsapp web - обмен данными

Приложение на платформе Android. После запуска приложение эмулирует в памяти виртуальный браузер и загружает страницу https:/web.whatsapp.com после того как страница загрузится, приложение копирует QR код и выгружает его пользователю что бы он провел авторизацию с помощью своего приложения whatsapp к своему аккаунту. После успешной авторизации приложение парсит все данные из загруженной веб страницы, продолжает парсить каждые 3 секунды. Все чаты и сообщения из этих чатов. Приложение так же должно уметь отправлять сообщения, фотографии, файлы, месторасположение, голосовые сообщения.Все эти данные приложение должно отправлять на сервер по протоколу XMPP. Время жизни сессии браузера должно стремится к бесконечности. Если сессия обрывается, приложение должно уведомить пользователя о том что необходимо провести авторизацию снова.