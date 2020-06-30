Нужно сделать мобильное приложение сайта

Всем добрый день. Нужен програмист который сможет написать мобильное приложение для интернет магазина https://china-avto.com.ua/ . Нужно написать приложение для Андроид , где будет выполнен полный функционал сайта запчастей, возможность поиска запчасти по названию, типу, артикулу, добавление в корзину, оплате. Вообщем что б можно было через приложение заказывать запчасть магазин-покупатель. Приложение должно быть синхронизированное с нашей базой данных.