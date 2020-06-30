Нужно сделать мобильное приложение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт12 заявок873 просмотра

Всем добрый день. Нужен програмист который сможет написать мобильное приложение для интернет магазина https://china-avto.com.ua/ . Нужно написать приложение для Андроид , где будет выполнен полный функционал сайта запчастей, возможность поиска запчасти по названию, типу, артикулу, добавление в корзину, оплате. Вообщем что б можно было через приложение заказывать запчасть магазин-покупатель. Приложение должно быть синхронизированное с нашей базой данных. 

Android
5 лет назад
ChinaavtoTM
Сергей 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
43 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Артём
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад