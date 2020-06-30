Есть набор нейросетей (алгоритм уже проработан и тестируется), на его основе нужно разработать относительно простое приложение под iOS / Android. Оплата достойная. Требуются исполнители исключительно с опытом разработки приложений для смартфонов, работающих ...
Нужна утилитка под андроид, которая слушает события аппаратных кнопок
Доброго,
Нужна утилитка под андроид, которая слушает события всех аппаратных (HW) кнопок (VolUP, VolDOWN и.т.д.) и пишет в переменную по событию onPress onRelise. При нажатии в переменную записывается кодID нажатой кнопки, при отпускании записывается ноль. То есть переменная постоянно переписывается, если кнопка удерживается нажатой то тоже что и при нажатии. На экранные кнопки или виджеты не срабатывать, только аппаратные кнопки. Не засыпать, и работать в фоне.
Важно - Сделать это нужно в Python Kivy и собрать бульдозером.
думаю через autoclass Pyjnius. Сам не смог разобраться со слушателем события, хотя android.view.keyEvent" нормально обертывается в autoclass.
Есть эта утилитка на Kotlin если нужна для образца то отправлю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен аудит простого мобильного приложения на Unity Приложение взаимодействует с сервером и выводит на экран текст Аудит - оценить качество кода (понятно, что субъективная оценка, но интересно :)) - ...Закрыт5 лет назад
Приложение на платформе Android. После запуска приложение эмулирует в памяти виртуальный браузер и загружает страницу https:/web.whatsapp.com после того как страница загрузится, приложение копирует QR код и выгружает его пользователю что бы он провел авторизацию с ...Закрыт5 лет назад
- $150
Нужно разработать мобильное приложение с последующим размещением на App Store и Google Play Market. Приложение для обмена сообщениями, размещение новостной ленты и т.д. Больше подробностей в личку. Исполнители, просьба ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание нейронной сети, позволяющей менять лицо на изображениях на лицо пользователя. Допускается реализация проекта на любом языке Получение данных пользователя и обработка данных должна происходить на разных устройствах. После замены лица на ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется написать лаунчер-загрузчик нашего приложения и его файлов с системой обновления apk и файлов игры. От нас: - Чёткое Т3; - Готовый API; - Готовый макет; - Своевременная ...Закрыт5 лет назад
- $1000
Есть исходники программы, которая берет строки из Google Table, конвертирует их в письмо и отправляет по заданному адресу. Вся информация есть в строках + HTML (CSS) писем мы предоставим. Требуется ЛИБО переписать с 0 ...Закрыт5 лет назад
- $200
Нужно подобрать инструмент под задачи. Настроить аналитику вместе с разработчкикамиЗакрыт5 лет назад
Вводная: Есть приложение внутри приложения открывается webview, когда пользователь скачивает приложение по диплинке из фейсбука ему открывается ссылка в webview, после чего совершается конверсия на лендинге, необходимо что бы эти конверсии передавались обратно в фейсбук. ...Закрыт5 лет назад
Добрый день! Есть готовая программа на Python, которая работает в связке с Firefox. Необходимо взять эту программу, немного настроить интерфейс (чтобы было удобно с ней работать), внедрить в нее мобильный Firefox (сделать чтобы ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад