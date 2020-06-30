Нужна утилитка под андроид, которая слушает события аппаратных кнопок

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Доброго,

Нужна утилитка под андроид, которая слушает события всех аппаратных (HW) кнопок (VolUP, VolDOWN и.т.д.) и пишет в переменную по событию onPress onRelise.  При нажатии в переменную записывается кодID нажатой кнопки, при отпускании записывается ноль. То есть переменная постоянно переписывается, если кнопка удерживается нажатой то тоже что и при нажатии.  На экранные кнопки или виджеты не срабатывать, только аппаратные кнопки.  Не засыпать, и работать в фоне.

Важно - Сделать это нужно в Python Kivy и собрать бульдозером.

думаю через autoclass Pyjnius. Сам не смог разобраться со слушателем события, хотя android.view.keyEvent" нормально обертывается в autoclass.

Есть эта утилитка на Kotlin если нужна для образца то отправлю.

AndroidKotlinPython
5 лет назад
igboev
Игорь 
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Павел
 
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