Нужна утилитка под андроид, которая слушает события аппаратных кнопок

Доброго,

Нужна утилитка под андроид, которая слушает события всех аппаратных (HW) кнопок (VolUP, VolDOWN и.т.д.) и пишет в переменную по событию onPress onRelise. При нажатии в переменную записывается кодID нажатой кнопки, при отпускании записывается ноль. То есть переменная постоянно переписывается, если кнопка удерживается нажатой то тоже что и при нажатии. На экранные кнопки или виджеты не срабатывать, только аппаратные кнопки. Не засыпать, и работать в фоне.

Важно - Сделать это нужно в Python Kivy и собрать бульдозером.

думаю через autoclass Pyjnius. Сам не смог разобраться со слушателем события, хотя android.view.keyEvent" нормально обертывается в autoclass.

Есть эта утилитка на Kotlin если нужна для образца то отправлю.