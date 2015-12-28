igboev

Игорь igboev

 
46 летРоссия/Королёв
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Писменная консультация по настройке сети.

    Всем добрый день. Нужна консультация по настройке EoIP или чего то подобного. Задача; есть vps сервер с белым IP, есть клиенты с разными IP (локальные, серые и белые IP), необходимо объединить это все в [u]плоскую локальную сеть[/u] ...

    Ubuntu
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна утилитка под андроид, которая слушает события аппаратных кнопок

    Доброго, Нужна утилитка под андроид, которая слушает события всех аппаратных (HW) кнопок (VolUP, VolDOWN и.т.д.) и пишет в переменную по событию onPress onRelise.  При нажатии в переменную записывается кодID нажатой кнопки, при отпускании записывается ноль. То ...

    PythonAndroidKotlin
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Pyton to delphy java

    Доброго, нужна помощь в переводе Python скрипта на Delphi или может лучше на Java, хотя решать исполнителю  и собрать чтоб работал под виндой и под андроид. Скрипт- незамысловатый сетевой клиент для голосового чатрума с кодеком opus. ...

    PythonAndroidDelphiJava
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Аудио кодек Python

    Добрый день, Нужен консольный скрипт на Python3 демонстрирующий работу аудиокодеков Opus и Speaks. После запуска скрипт должен включать микрофон на 10 сек и считывать звук, считанный звук сжимать кодеками opus и speeks и записывать в файлы (3 ...

    PythonLinux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Голосовой чат в сети на java клиент и сервер

    Доброе время всем, нужен голосовой сетевой чат на Java клиент и сервер с [u]подробными комментариями к коду.[/u] Клиент подключается к серверу читая из текстового файла IP, порт, логин и пароль. Сервер при попытке подключения сравнивает логин ...

    Java
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Веб дизайн

    Добрый день всем, нужно причесать дизайн сайта на wix.com сочетание цветов, выравнять шрифты, улучшить картинки и все привести к единому стилю. Не требуется революционных идей, просто привести к более профессиональному виду. всего 12 страниц.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Информационный Веб Сайт

    Всем доброго времени, для Садового товарищества нужен информационный веб сайт. Вход на сайт по паролю, (всего примерно 50 пользователей) на главной страничке ссылки на сервисы: 1. Голосовалка. (форма голосования в виде- формулировка голосования, возможные ответы для выбора ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка OC Андроид

    Хорошего времени всем, Имеется андроид-устройство (специфичный телефон) в поставочном виде на него установлено много стандартных приложений. Задача: доработать андроид  и создать сборку для загрузки на аналогичные устройства. Доработка заключается в удалении всего лишнего втч системного (устройство предназначено ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Онлайн база даных и онлайн итерфейс работы с базой.

    $250

    Приветствую, уважаемые Есть задача: Нужно создать онлайн БД, для хранения и обработки вопросов запросов пользователей. (предполагается от 20 до 200 пользователей).  Всего 2 базы данных и 2 интерфейса функции и структура очень похожи, разное назначение. Создать ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • База заявок

    Доброго времени, Нужна база данных для записи заявок. пользователи вносят в базу свои заявки через форму ввода. Все пользователи имеют свой логин пароль и могут посмотреть таблицу своих заявок, суперпользователи могут посмотреть и редактировать все заявки. Админ может видеть, ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Системное программирование

    $300

    Доброго времени, Требуется помощь специалиста для написания приложения работающиго с видеовыводом изображения. Прогаммист четко понимающий работу виндовс в области вывода изображения на экран, с опытом работы с видeопамятью, буфером, видеоконтроллером, опытом системного программирования. Готовность оказать поддержку и дать комментарии ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Экран

    $20

    Доброго времени, Нужна утилитка на Delphi7, утилитка запускается из автозапуска винды, и прорисовывает прямо в угол экрана картинку логотип (картинка bmp или другие). Рисоваться должно прямо в буфер экрана (без каких либо окон). Логотип прорисовывается в угол ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
M_Tsybakov
Михаил 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
4 года назад
Аудио кодек Python
Заказчик коммуникабелен, всегда был на связи, четко поставил задачу. Оплата в срок.
Михаил, оперативно выполнил задачу, коммуникабелен, дает консультации после исполнения.
Ответный отзыв
tusan
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Веб дизайн
Работа с Игорем очень понравилась. Всегда на связи, если нужно что то обсудить. Была возможность подойти к выполнению задачи творчески, не было жестких рамок и требований. Критика и правки конструктивные, всегда по делу. Своевременная и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Я не дизайнер и поэтому ни какого ТЗ составить не мог. Олег сразу дал понятные рекомендации по дизайну и план работы. Работу делает творчески и при этом, что важно, хорошо слышит заказчика. Работу выполнил в срок и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Shtirlits1972
Алексей 
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Онлайн база даных и онлайн итерфейс работы с базой.
Игорь - отличный заказчик, чётко ставит задачу, своевременно оплачивает, строго придерживается условий договора. Рекомендую к сотрудничеству.
Алексей выполнил работу качественно и в срок, показал себя как творческий разработчик высокой квалификации. К работе относился ответственно. В ходе коммуникации ни каких проблем не возникало, все решалось быстро и четко. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв