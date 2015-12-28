Всем добрый день. Нужна консультация по настройке EoIP или чего то подобного. Задача; есть vps сервер с белым IP, есть клиенты с разными IP (локальные, серые и белые IP), необходимо объединить это все в [u]плоскую локальную сеть[/u] ...
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Доброго, Нужна утилитка под андроид, которая слушает события всех аппаратных (HW) кнопок (VolUP, VolDOWN и.т.д.) и пишет в переменную по событию onPress onRelise. При нажатии в переменную записывается кодID нажатой кнопки, при отпускании записывается ноль. То ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Доброго, нужна помощь в переводе Python скрипта на Delphi или может лучше на Java, хотя решать исполнителю и собрать чтоб работал под виндой и под андроид. Скрипт- незамысловатый сетевой клиент для голосового чатрума с кодеком opus. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, Нужен консольный скрипт на Python3 демонстрирующий работу аудиокодеков Opus и Speaks. После запуска скрипт должен включать микрофон на 10 сек и считывать звук, считанный звук сжимать кодеками opus и speeks и записывать в файлы (3 ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброе время всем, нужен голосовой сетевой чат на Java клиент и сервер с [u]подробными комментариями к коду.[/u] Клиент подключается к серверу читая из текстового файла IP, порт, логин и пароль. Сервер при попытке подключения сравнивает логин ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день всем, нужно причесать дизайн сайта на wix.com сочетание цветов, выравнять шрифты, улучшить картинки и все привести к единому стилю. Не требуется революционных идей, просто привести к более профессиональному виду. всего 12 страниц.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем доброго времени, для Садового товарищества нужен информационный веб сайт. Вход на сайт по паролю, (всего примерно 50 пользователей) на главной страничке ссылки на сервисы: 1. Голосовалка. (форма голосования в виде- формулировка голосования, возможные ответы для выбора ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Хорошего времени всем, Имеется андроид-устройство (специфичный телефон) в поставочном виде на него установлено много стандартных приложений. Задача: доработать андроид и создать сборку для загрузки на аналогичные устройства. Доработка заключается в удалении всего лишнего втч системного (устройство предназначено ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $250
Приветствую, уважаемые Есть задача: Нужно создать онлайн БД, для хранения и обработки вопросов запросов пользователей. (предполагается от 20 до 200 пользователей). Всего 2 базы данных и 2 интерфейса функции и структура очень похожи, разное назначение. Создать ...Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго времени, Нужна база данных для записи заявок. пользователи вносят в базу свои заявки через форму ввода. Все пользователи имеют свой логин пароль и могут посмотреть таблицу своих заявок, суперпользователи могут посмотреть и редактировать все заявки. Админ может видеть, ...Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $300
Доброго времени, Требуется помощь специалиста для написания приложения работающиго с видеовыводом изображения. Прогаммист четко понимающий работу виндовс в области вывода изображения на экран, с опытом работы с видeопамятью, буфером, видеоконтроллером, опытом системного программирования. Готовность оказать поддержку и дать комментарии ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Доброго времени, Нужна утилитка на Delphi7, утилитка запускается из автозапуска винды, и прорисовывает прямо в угол экрана картинку логотип (картинка bmp или другие). Рисоваться должно прямо в буфер экрана (без каких либо окон). Логотип прорисовывается в угол ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад