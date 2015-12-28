Онлайн база даных и онлайн итерфейс работы с базой.

Необходимо сделать сервер приложений и клиент. Клиенты редактируют одну общую для всех таблицу с фото. Использовать mORMot Framework или RealThinClient SDK. Речь идет о создании надежного приложения, где может быть сотня клиентов. Функции сервера: Служба Windows; Подключен к БД Firebird – ...
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Приветствую, уважаемые
Есть задача: Нужно создать онлайн БД, для хранения и обработки вопросов запросов пользователей. (предполагается от 20 до 200 пользователей). Всего 2 базы данных и 2 интерфейса функции и структура очень похожи, разное назначение.
Создать иерархию пользователей со своими правами.
Создать онлайн интерфейс работы с базой.
В базу будут вноситься записи (7-10 полей) часть полей должны хранить ссылки на файлы из облака.
Пользователи разного уровня смогут просматривать, редактировать поля.
Интерфейс или еще надстройка используется для внесения записей и отображения.
по каждой записи ведется журнал (чат) который регистрирует обсуждение пользователями этой записи.
При создании записи через интерфейс файлы относящиеся к записи должны загружаться в облако (Yande[Disk и.т.д.)
в запись помещается ссылка на скачивание файла.
При любом изменения записи интерфейс отправляет оповещение на почту всем связанным с записью пользователям (кроме того кто внес изменения). При отсутствии определенное время изменений в записи, также отправляются оповещения на почту.
Детали уже в ходе работы с проектом. (детального тз сейчас нет, возможно выработаем совместно для понимания задачи наверно достаточно информации)
Работа без пред оплаты, оплата через yandex деньги или webmoney.
1. Этап разработка рыбы и первичного интерфейса. 5 т. рубл. оплаты.
2. Этап отладка всех деталей и логики интерфейсов 5 т рубл оплаты.
3. Тестирование 2 недели пользователями и последующее исправление замечаний и багов (если обнаружатся.) 5 тыс рубл оплаты.
4 Поддержка в течении 3 месяцев при хорошей работе бонус еще 5 тыс. рубл.
Комментарии и другие предложения обсуждаются.
Бюджет не обсуждается.
Если есть доп. вопросы отвечу.
Сроки называйте сами (реальные), проект не горящий, но согласованные сроки будем соблюдать..
Большая просьба не откликаться специалистов у кого мало или нет опыта работы с БД или программирования онлайн приложений.
С уважением Игорь.
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