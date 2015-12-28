Онлайн база даных и онлайн итерфейс работы с базой.

$250
Базы данныхЗавершен11 заявок448 просмотров
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Приветствую, уважаемые

Есть задача: Нужно создать онлайн БД, для хранения и обработки вопросов запросов пользователей. (предполагается от 20 до 200 пользователей).  Всего 2 базы данных и 2 интерфейса функции и структура очень похожи, разное назначение.

Создать иерархию пользователей со своими правами.

Создать онлайн интерфейс работы с базой.

В базу будут вноситься записи (7-10 полей) часть полей должны хранить ссылки на файлы из облака.

Пользователи разного уровня смогут просматривать, редактировать поля.

Интерфейс или еще надстройка используется для внесения записей и отображения.

по каждой записи ведется журнал (чат) который регистрирует обсуждение пользователями этой записи.

При создании записи через интерфейс файлы относящиеся к записи должны загружаться в облако (Yande[Disk и.т.д.)

в запись помещается ссылка на скачивание файла.

При любом изменения записи интерфейс отправляет оповещение на почту всем связанным с записью пользователям (кроме того кто внес изменения). При отсутствии определенное время изменений в записи, также отправляются оповещения на почту.

Детали уже в ходе работы с проектом. (детального тз сейчас нет, возможно выработаем совместно для понимания задачи наверно достаточно информации)

Работа без пред оплаты, оплата через yandex деньги или webmoney.

1. Этап разработка рыбы и первичного интерфейса.  5 т. рубл. оплаты.

2. Этап отладка всех деталей и логики интерфейсов 5 т рубл оплаты.

3. Тестирование 2 недели пользователями  и последующее исправление замечаний и багов (если обнаружатся.) 5 тыс рубл оплаты.

4 Поддержка в течении 3 месяцев при хорошей работе бонус еще 5 тыс. рубл.

Комментарии и другие предложения обсуждаются.

Бюджет не обсуждается.

Если есть доп. вопросы отвечу.

Сроки называйте сами (реальные), проект не горящий, но согласованные сроки будем соблюдать..

Большая просьба не откликаться специалистов у кого мало или нет опыта работы с БД или программирования онлайн приложений.

С уважением Игорь.

8 лет назад
igboev
Игорь 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Shtirlits1972
Алексей 
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$250
15 дней
Алексей выполнил работу качественно и в срок, показал себя как творческий разработчик высокой квалификации. К работе относился ответственно. В ходе коммуникации ни каких проблем не возникало, все решалось быстро и четко. Рекомендую к сотрудничеству.
Игорь - отличный заказчик, чётко ставит задачу, своевременно оплачивает, строго придерживается условий договора. Рекомендую к сотрудничеству.
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