Разработка OLAP отчетов (MDX) на базе icCube

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Требуется помощь в написании OLAP отчетов на диалекте MDX (немного отличается от MsSQL):

http://www.iccube.com/support/documentation/index.php

Примеры отчетов:

- анализ последних остатков за период;

- анализ продаж за -1 месяц;

- отношение продаж этого года к прошлому году

структура БД и конкретное ТЗ - при личном общении, оплата - почасово

В заявках указывайте стоимость часа и опыт в аналогичных отчетах

8 лет назад
young
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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