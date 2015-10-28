Парсер картинок из программы АвтоДилер

Надо сделать вывод данных из таблиц терминала Quik в базу данных MySQL в режиме реального времени, так что бы данные учитывались по идентификатору (то есть разделялись от разных пользователей) (идентификатор присваивался со стороны администратора) и ...
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Нужно вытащить картинки из программы АвтоДилер. Картинки лежат в Firebird базе и зашифрованы. Пример того что лежит в прикрепленном файле. Более подробно опишу кандидату. Нужно написать программу которая будет делать это автоматом. Если получится вытащить картинку из перекрепленного файла то достаточно этого.
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