Парсер картинок из программы АвтоДилер

Нужно перенести большие таблицы ( в одной ~43000 строк, в другой ~ 123000) из Excel в Word. В архиве, ссылка на который приводится ниже, находятся: 1.Файлы с таблицами в Excel: Результаты_1.xlsx Результаты_2.xlsx 2.Файлы с примерами таблиц в Word (в этих ...