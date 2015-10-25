Перенести большие таблицы в Excel в Word

Нужно перенести большие таблицы ( в одной ~43000 строк, в другой ~ 123000) из Excel в Word.

В архиве, ссылка на который приводится ниже, находятся:

1.Файлы с таблицами в Excel:

Результаты_1.xlsx

Результаты_2.xlsx

2.Файлы с примерами таблиц в Word (в этих файлах вставлены верхние куски таблиц для примера):

Результаты_1_пример.docx

Результаты_2_пример.docx

Ссылка на архив:

https://drive.google.com/file/d/0BxmkBCFXxHuEckd5NzNVUnNoLXM/view?usp=sharing

Пожалуйста, Ваши сроки и цены.