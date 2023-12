Восстановление соединения с базой MS SQL, диагностика и решение.

Описание проблемы:

После переноса хостером базы данных MS SQL на какой-то другой сервер перестало работать удаленное соединение с этой базой с моего сайта посредством mssql_connect(). Хостер поменял хозяина, и теперь поддержка у хостера работает из рук вон плохо, на тикеты получаю отписки. Хостер утерждает, что ничего не менял. Соединение с помощью sqlsrv_connect() с БД по-прежнему работает отлично (по ODBC). Соединение по mssql_connect() выдает ошибку Warning: mssql_connect() [function.mssql-connect]: Unable to connect to server. с сайта, находящегося на другом хостинге и Fatal error: Call to undefined function mssql_connect() с сайта, находящегося у хостера. Хостер утверждает, что нужно прописать порт входа, однако это тоже не помогает (возможно, я неправильно это делаю).

Требуется: Установить причину и восстановить соединение.

Все подробности - по скайпу

Оплата по вебмани или paypal