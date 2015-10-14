Создание базы данных для интернет-магазина

Есть сайт avtomag.in.ua. Он использует базу Интеркарс для поиска запчастей по каталогам и подбора запчастей. Необходимо вместо Интеркарс интегрировать и подключить базу Tecdoc. Необходим разработчик, у которого есть опыт работы с базой Интеркарс.
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Необходимо создать базу данных Access для интернет-магазина.
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