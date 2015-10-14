Создание базы данных для интернет-магазина

Базы данныхЗакрыт12 заявок419 просмотров
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Необходимо создать базу данных Access для интернет-магазина.

Создание базы данных
8 лет назад
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
год назад
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