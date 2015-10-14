Доброго дня, уважаемые участники!

Задача: написать парсер tmall.com на python (менее предпочтительно - php), спарсить своим кодом и передать результат парсинга и исходные коды. Спецификация к файлу с данными будет готова позже, в целом все стандартно

Сроки: 2 недели

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Спасибо и всем отличного дня!