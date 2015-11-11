Создать программу(приложение MS Office) для работы с базами данных

условия задачи

имеется 3(или более) базы данных

например 3 прайса с описанием и ценами

нужно сравнить все данные и вывести в один файл неповторяющиеся данные

с наименьшим значением столбца "цена", с указанием в из какого прайса

была взята данная позиция

порядок действия

upd/

В файле приложении 3 "исходных прайса" - надо объединить их в один "общий прайс", удалить все повторяющиеся позиции с бОльшими ценами. указать напротив каждой позиции от какого поставщика(из какого "исходного прайса") была взята данная позиция/цена.

нужен либо скрипт либо приложение которое делает это по запросу (загрузили новые "исходные прайсы"-запустили скрипт - получили новый "общий прайс" и так каждый день)

итоговый "общий прайс" должен быть в Excel

примечание "исходных прайсов" может быть больше трех это также следует предусмотреть.