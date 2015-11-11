Создать программу(приложение MS Office) для работы с базами данных

Базы данныхЗавершен8 заявок252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

условия задачи

имеется 3(или более) базы данных 

например 3 прайса с описанием и ценами

нужно сравнить все данные и вывести в один файл неповторяющиеся данные 

с наименьшим значением столбца "цена", с указанием в из какого прайса 

была взята данная позиция

порядок действия

upd/

В файле приложении 3 "исходных прайса" - надо объединить их в один "общий прайс", удалить все повторяющиеся позиции с бОльшими ценами. указать напротив каждой позиции от какого поставщика(из какого "исходного прайса") была взята данная позиция/цена. 

нужен либо скрипт либо приложение которое делает это по запросу (загрузили новые "исходные прайсы"-запустили скрипт - получили новый "общий прайс" и так каждый день)

итоговый "общий прайс" должен быть в Excel 

примечание "исходных прайсов" может быть больше трех это также следует предусмотреть. 

8 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
morfey36
Павел 
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$21
14 дней
Павел выполнил оооочень большую работу. В задании было предложено выполнять по средствам МС Офис, но для удобства была создана отдельная программа. Простота добавления исходного материала. Качество! Порадовал апдейт для ускорения работы программы!! Довольны работой! Павел был всегда на связи, все пожелания учел. Рекомендую! Человек имеет большой опыт работы!
С Анастасией было очень приятно и комфортно работать. Всегда на связи, доходчиво ставит задачи, своевременно оплачивает. Всем рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Поменять базу каталогов и поиска запчастей с Intercars на Tecdoc

    Есть сайт avtomag.in.ua. Он использует базу Интеркарс для поиска запчастей по каталогам и подбора запчастей. Необходимо вместо Интеркарс интегрировать и подключить базу Tecdoc. Необходим разработчик, у которого есть опыт работы с базой Интеркарс.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Восстановление соединения с базой MS SQL, диагностика и решение.

    $75

    Описание проблемы: После переноса хостером базы данных MS SQL на какой-то другой сервер перестало работать удаленное соединение с этой базой с моего сайта посредством mssql_connect(). Хостер поменял хозяина, и теперь поддержка у хостера работает из рук ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Парсер tmall.com

    Доброго дня, уважаемые участники! Задача: написать парсер tmall.com на python (менее предпочтительно - php), спарсить своим кодом и передать результат парсинга и исходные коды. Спецификация к файлу с данными будет готова позже, в целом все ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка базы данных MS Access

    Необходимо разработать базу данных MS Access для управленческого учета в торговой компании. Требуется вести учет отгруженной продукции, средств по счетам, расходов организации, дебиторской и кредиторской задолженности. Подразумевается несколько пользователей, разделение прав доступа.

    Базы данных24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать систему мониторинга обновления данных в MS SQL

    Есть БД MS SQL, содержащая в том числе таблицу со значением даты и времени (DATETIME) - в этой таблице только 1 строка с одним столбцом. DATETIME показывает, когда было выполнено обновление данных (какие данные - ...

    Базы данных13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Облегчить работу добавления инфы в БД

    Добрый день. Работаю с БД программе Devart dbForge Studio for MySQL, через нее делаю выгрузку данных а так же загрузку в формате Excel. Требуется программист в написание ПО или же просто расписать в эксель формулами по ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сигментировать имеющуюся (нашу) базу

    Сигментировать имеющуюся базу. Каждый сегмент в отдельный файл иксель состоящий из двух колонок в певой название организации, во второй имэил  этой организации. В базе 75 тыс абонентов, причем в нашей базе уже все сегментированно и ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад