Есть сайт avtomag.in.ua. Он использует базу Интеркарс для поиска запчастей по каталогам и подбора запчастей. Необходимо вместо Интеркарс интегрировать и подключить базу Tecdoc. Необходим разработчик, у которого есть опыт работы с базой Интеркарс.
Создать программу(приложение MS Office) для работы с базами данных
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
условия задачи
имеется 3(или более) базы данных
например 3 прайса с описанием и ценами
нужно сравнить все данные и вывести в один файл неповторяющиеся данные
с наименьшим значением столбца "цена", с указанием в из какого прайса
была взята данная позиция
порядок действия
upd/
В файле приложении 3 "исходных прайса" - надо объединить их в один "общий прайс", удалить все повторяющиеся позиции с бОльшими ценами. указать напротив каждой позиции от какого поставщика(из какого "исходного прайса") была взята данная позиция/цена.
нужен либо скрипт либо приложение которое делает это по запросу (загрузили новые "исходные прайсы"-запустили скрипт - получили новый "общий прайс" и так каждый день)
итоговый "общий прайс" должен быть в Excel
примечание "исходных прайсов" может быть больше трех это также следует предусмотреть.
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