Сайт перестал работать из-за ошибок в БД. Требуется исправить ошибки

Базы данныхЗакрыт9 заявок244 просмотра
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Обнаружили, что сайт нестабильно стал работать - на многих страницах ошибки от БД вида Table is marked as crashed. Восстановление таблиц через phpMyAdmin результата не даёт.

Требуется специалист, который мог бы разобраться в причинах появления ошибок и исправить их.

8 лет назад
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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